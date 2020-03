ArcelorMittal snijdt in staalproductie door virus

Gepubliceerd op | Views: 1.020 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalmaker ArcelorMittal zet het mes in zijn productie in Europa vanwege het coronavirus. De grootste staalproducent buiten China was eigenlijk van plan de productie op te voeren, maar ziet van die plannen af en gaat zelf minder plat staal produceren.

Die staalsoort wordt veel aan automakers geleverd, maar die leggen hun fabrieken in Europa juist stil. Precieze details over de productieplannen gaf ArcelorMittal niet. Wel werd duidelijk dat onder meer staalfabrieken in Duitsland en Italië getroffen worden. In Polen wordt de geplande herstart van een hoogoven uitgesteld.