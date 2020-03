'Weer grillige handelsdag Wall Street in verschiet'

Gepubliceerd op | Views: 1.920

NEW YORK (AFN) - Beleggers op de aandelenbeurzen in New York maken zich woensdag opnieuw op voor waarschijnlijk een grillige handelsdag, net zoals dinsdag het geval was. Wederom wordt het sentiment op Wall Street gedomineerd door de zorgen over de schadelijke economische gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die autoriteiten nemen om de crisis te lijf te gaan.

De openingsindicatoren wijzen op behoorlijke verliezen bij aanvang van de handel. Dinsdag waren juist stevige winsten te zien, na de zwaarste koersverliezen sinds de grote beurscrash van 1987 op maandag. Wel was het handelsverloop erg beweeglijk want tussentijds zakte de leidende Dow-Jonesindex voor het eerst sinds 2017 kortstondig onder de 20.000 punten, waarna de Dow later weer sterk opveerde. De regering-Trump kondigde een pakket maatregelen aan om de crisis het hoofd te bieden. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin ligt er een voorstel op tafel waarmee 1 biljoen dollar in de economie wordt geïnjecteerd.

De onrust op de oliemarkt houdt ook onverminderd aan. De olieprijzen daalden tot het laagste niveau sinds mei 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Waarschijnlijk komen de oliegerelateerde fondsen op Wall Street onder druk te staan.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing lijkt opnieuw een lastige dag te krijgen, want voorbeurs staat het aandeel fors in het rood. In de afgelopen twee dagen is de koers van Boeing al 27 procent gekelderd in verband met de crisis in de luchtvaartsector door het virus. Boeing heeft de Amerikaanse regering om miljardenhulp gevraagd om de malaise te doorstaan. Luchtvaartmaatschappijen noteren eveneens minnen voorbeurs.

Maar ook andere grote bedrijven stevenen af op behoorlijke verliezen, waaronder technologieconcern Apple, dat nieuwe laptops en iPads introduceerde, en autofabrikant Tesla.

FedEx

Pakketbezorger FedEx schrapte zijn winstverwachting voor 2020 en gaat verder in de kosten snijden. FedEx staat een lager begin te wachten. Levensmiddelenconcern General Mills verhoogde zijn winstverwachting dankzij het hamsteren door Amerikanen van boodschappen, maar lijkt eveneens in de min te openen.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de woningbouw in de Verenigde Staten vorige maand is gedaald.

De Dow sloot dinsdag uiteindelijk 5,2 procent hoger op 21.237,31 punten. De brede S&P 500 steeg 6 procent tot 2529,19 punten en technologiebeurs Nasdaq won 6,2 procent tot 7334,78 punten.