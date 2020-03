Gepubliceerd op | Views: 740 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Het toonaangevende Duitse onderzoeksinstituut Ifo komt donderdag met een vervroegde publicatie van zijn index voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland over de maand maart in verband met de coronacrisis. Er wordt een dramatische daling van het Duitse ondernemersvertrouwen verwacht.

Het is voor het eerst in zeventig jaar dat het instituut uit München deze stap zet. Op 25 maart staat dan een definitief cijfer op de rol. De Ifo-index geldt als een van de belangrijkste conjunctuurbarometers van Duitsland, samen met de graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW voor het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Die ZEW-index liet dinsdag voor maart nog de sterkste daling ooit gemeten zien vanwege de virusuitbraak.

Ifo-president Clemens Fuest heeft al opgeroepen tot drastische maatregelen in de strijd tegen de schadelijke gevolgen van de uitbraak voor de Duitse economie. Hij vindt het noodzakelijk dat snel grote steunmaatregelen worden genomen voor bedrijven.

Veel economen denken dat de Duitse economie dit jaar in een recessie zal belanden door de coronacrisis. ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski rekent op een krimp van meer dan 1,5 procent. Kenners bij het Hamburgse onderzoeksinstituut HWWI vrezen voor een krimp in 2020 met 2,5 procent. Deze prognose is nog onder voorbehoud, want een langere en diepere recessie ligt op de loer als de pandemie verder uitbreidt, waarschuwde het HWWI woensdag.