Autofabrieken Europa massaal dicht om uitbraak coronavirus

MÜNCHEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Autofabrikanten sluiten massaal fabrieken in Europa vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het Duitse BMW kondigde aan zijn Europese fabrieken voor vier weken te sluiten omdat de coronacrisis de autoverkoop hard raakt. Ook moet de stap helpen de verspreiding van de besmettelijke ziekte tegen te gaan.

Daarmee volgt BMW het voorbeeld van andere fabrikanten zoals Volkswagen, PSA, het bedrijf achter onder meer Peugeot, Citroën en Opel, Renault, Daimler en Fiat Chrysler Automobiles. Zij maakten eerder deze week al bekend Europese locaties voorlopig op slot te gooien, net als het Italiaanse sportwagenmerk Ferrari.

Het Japanse Toyota Motor gaat zijn productie in Turkije vanaf vrijdag voor twee weken stilleggen.

Virus

De Europese autoverkoop heeft al sowieso al moeilijk, nog voordat het virus echt zijn invloed deed gelden. De Europese autobrancheorganisatie ACEA maakte woensdag bekend dat de verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie in februari met 7,4 procent is gedaald naar iets meer dan 957.000 voertuigen ten opzichte van een jaar eerder. In alle grote automarkten ging de verkoop omlaag, met name in Duitsland.

De ACEA kwam niet met opmerkingen over de mogelijke effecten van het virus op de Europese autosector. Analisten vrezen dat de wereldwijde autoproductie dit jaar met wel 16 procent kan gaan krimpen.