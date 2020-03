Kledinggigant Inditex voelt impact van coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 78

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van het Spaanse kledingconcern Inditex, met bekende ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft duidelijk te lijden onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het virus treft namelijk belangrijke markten van Inditex, zoals Spanje, Italië en China en steeds meer andere landen.

Inditex heeft tijdelijk 3785 winkels in 39 landen gesloten. De meeste winkels in China zijn wel weer open. De onderneming kondigde verder aan een afschrijving te doen van 287 miljoen euro op zijn voorjaar- en zomercollectie. Daarnaast stelt Inditex een besluit over dividendbetaling uit.

De toeleveringsketen ondervindt volgens Inditex geen hinder van het virus, terwijl ook de online verkoop doorgaat. Wel is de omzet sinds begin maart met bijna een kwart gekelderd.

In 2019 zag Inditex de omzet met 8 procent stijgen tot 28,3 miljard euro, met een toename van de online verkoop met 23 procent. De nettowinst ging met 6 procent omhoog tot ruim 3,6 miljard euro.