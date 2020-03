Fed komt met nieuwe ingreep op gespannen geldmarkt

quote: Cobalt-47 schreef op 18 maart 2020 08:52:

Dollar loslaten...en euro omhoog...EU first..!!!

Precies! Gaan wij ook oreren: we are by far the best nation in the world...best medical supply etc etc...eu first en tarieven invoeren op dat armzalige land met die dollar waarmee we onze reet afvegen...