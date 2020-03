Olieprijs op laagste peil sinds SARS-crisis in 2003

Gepubliceerd op | Views: 1.859

CAMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De prijs van ruwe olie heeft het laatste peil in bijna zeventien jaar bereikt. De vraag staat wereldwijd onder druk als gevolg van de ongekende maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, terwijl het aanbod juist sterk is toegenomen.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde op de termijnmarkt tussentijds naar 26,20 dollar per vat. Dat is de laagste prijs sinds mei 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Sinds het begin van dit jaar zijn de olieprijzen meer dan gehalveerd.

Overal ter wereld staan inmiddels vliegtuigen aan de grond en liggen fabrieken stil wegens de coronapandemie. Tegelijkertijd zorgt onenigheid tussen de belangrijkste olieproducerende landen voor een stijgend aanbod. Marktkenners gaan ervan uit dat de bodem in de olievraag nog niet in zicht is en vrezen dat de prijzen nog veel verder kunnen dalen.