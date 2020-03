Vivoryon meldt voortgang in onderzoek Alzheimermedicijn

Gepubliceerd op | Views: 1.710

HALLE (AFN) - Vivoryon Therapeutics heeft meer details bekendgemaakt over een klinisch onderzoek (fase 2b) naar de veiligheid en werking van een middel tegen Alzheimer dat het in ontwikkeling heeft. De eerste test op patiënten wordt verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar, de eerste resultaten eind 2022.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe veilig het middel is, hoe goed het wordt verdragen en wat de werking is op onder meer het geheugen. De proefpersonen worden uitgezocht door onderzoekspartners in Nederland, Duitsland en Denemarken.