VolkerWessels verdwijnt half april van beurs

AMERSFOORT (AFN) - Bouwbedrijf VolkerWessels heeft 14 april zijn laatste handelsdag op de Amsterdamse beurs. De onderneming wordt overgenomen door Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels.

Reggeborgh deed vorig jaar een bod op VolkerWessels van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend. Begin deze maand deed Reggeborgh dat bod gestand en eerder deze week vroeg de investeerder de beursexit aan.

VolkerWessels had al eens eerder een beursnotering, van 1989 tot 2003. Ook toen werd de bouwer overgenomen door Reggeborgh. Later verkocht het investeringsfonds een deel van de aandelen en in 2017 besloot het fonds ongeveer een derde van VolkerWessels naar de beurs te brengen.