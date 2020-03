Nikkei ziet winst verdampen en sluit lager

Gepubliceerd op | Views: 1.547

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan zag woensdag richting de slotbel de winst verdampen en eindigde stevig lager. Beleggers verwerkten het stevige herstel op Wall Street, waar de beursgraadmeters tot meer dan 6 procent opveerden na het steunpakket van de Amerikaanse overheid van rond 1 biljoen dollar. Ook de Bank of Japan (BoJ) herhaalde niet te zullen aarzelen om extra stimuleringsmaatregelen te nemen mocht de economie verder verslechteren door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De andere Aziatische beurzen gingen ook overwegend omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,7 procent in de min op 16.726,55 punten. Beleggers keken vooral naar de Amerikaanse openingsindicatoren, die na een opleving weer wegzakten. Volgens marktpartijen kocht de Japanse centrale bank opnieuw indextrackers (ETF's) om de markt te ondersteunen. Bij de bedrijven was Fujifilm Holdings in trek. Een Chinese functionaris verklaarde dat het anti-griepmedicijn Avigan van de Japanse farmaceut lijkt te helpen bij het herstel van coronapatiënten.

Op macro-economisch vlak bleek uit voorlopige cijfers van de Japanse overheid dat de export van het land in februari met 1 procent op jaarbasis is gedaald. De afname van de uitvoer was daarmee veel minder dan economen hadden gevreesd.

De beursgraadmeter in Shanghai hield het tussentijdse verlies beperkt tot 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,7 procent en de Kospi in Seoul leverde ruim 2 procent in. De All Ordinaries in Sydney was een negatieve uitschieter en raakte meer dan 6 procent kwijt. Een dag eerder won de Australische beurs nog bijna 6 procent.