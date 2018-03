Tsja, de rente gaat omhoog, dat is bekend. Maar de FED heeft helemaal niet aangegeven dat ze 3 verhogingen gaan doorvoeren dit jaar, dat is onzin. Ze hebben aangegeven dat ze verhogingen zullen doorvoeren naarmate de economie blijft aantrekken aangezien dan de lonen op den duur ook zullen aantrekken, en daarmee de inflatie.



Veel interessanter wordt om te zien of de nieuwe FED-baas een vriendje is van Trump of niet. Als de handelsoorlog tegen die tijd nog in de lucht is zullen we het weten, als hij zich duidelijk tegen opstelt dan is hij geen vriend van Trump, zoniet heeft Trump hem in z'n zak.