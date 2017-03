Geen steunverklaring aan vrijhandel op G20

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: G20

BADEN-BADEN (ANP/RTR/DPA) - De financiële leiders van de G20 zijn het op een top in Baden-Baden in Duitsland niet eens geworden over een steunverklaring aan vrijhandel. Vertegenwoordigers op de top zeiden dat de Verenigde Staten dwarslagen.

Op de top van de ministers van Financiën en centrale bankiers uit de G20 is dit keer voor het eerst gebroken met de traditie protectionisme af te wijzen en de steun aan vrijhandel kenbaar te maken. De regering van Trump is juist heel erg protectionistisch bezig en wil de belasting op importen in de VS flink verhogen om de eigen economie te beschermen.

Ook een paragraaf over het financieren van maatregelen tegen klimaatverandering is niet terug te vinden in de verklaring van zaterdag. Trump noemde de opwarming van de aarde eerder een verzinsel van China. Peking zou door klimaatverandering aan de orde te stellen de concurrentiepositie van de VS schade willen berokkenen.