Vastgoedbeleggers hekelen huurbevriezing sociale huur

Toch hebben ze een punt, ik heb de cijfers niet maar er zijn nog steeds heel veel scheefwoners (bewust). Ik ken in mijn omgeving een aantal trage studenten, 70% heeft een huurwoning gekregen tussen hun 26e en 30e levensjaar. Veelal net na het afstuderen, inkomen net laag genoeg gehouden door een part time job bij de (semi) overheid en denken er niet over hun appartementje van 450 EUR op te geven.



Andere kant oude vriend basisschool werkt zich suf, laat ingeschreven dus vrije vestiging a 1000 EUR en nu gedwongen iets te kopen omdat het niet anders kan, heeft hij echt het salaris niet voor.



Voila, in een notendop de problematiek in de sociale huur markt, om over koop en huur maar niet te beginnen.



Alle goede bedoelingen en idealen van sociale huur (links), vrije markt (rechts) bij elkaar en dat werkt dus niet, zelfde probleem in de zorg. Polderen werkt anno 2021 niet meer, heeft het überhaupt wel gewerkt want eigenlijk zitten we overal met groepen die misbruik maken of buiten de boot vallen.



Voor mij is dit een groot punt voor de verkiezingen, ik kan helaas echt niet voor echt rechts stemmen omdat daar te weinig bestuurservaring zit. Maar VVD en Co ... nog een periode te gunnen met pleisters plakken kan ik ook niet meer aanzien.