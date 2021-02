Winkelketens Miss Etam en Steps failliet verklaard

De overheid moet eens onderzoek doen naar het handelen van de curator in het eerste faillissement!



Die curator heeft handjeklap gedaan met Rozenboom zodat die in 1 keer alle bedrijven in de boedel van FNG kreeg! En Rozenboom heeft direct de kroonjuwelen verkocht waarna de rest weer in faillissement gedrukt wordt!



En nu?! Ipv dat de opbrengsten van de kroonjuwelen besteedt kunnen worden aan een goede afvloeiingsregeling voor het personeel van miss etam, zit het nu in de zakken van Rozenboom.



En de kosten van het miss etam personeel? Daar mag de belastingbetaler nu voor opkomen via het UWV.



Smerig spelletje dat hier gespeeld wordt! Die curator heeft hier echt niet de belangen van de schuldeisers (oa personeel miss etam) verdedigd!