Winst ECB valt met bijna een derde terug

Onze volgende crisis is een crisis die is veroorzaakt door onze ECB (& de FED). Het continu maar blijven faciliteren van overheidsschulden icm negatieve Euribor rentes maakt onze economie kapot.



Ik snap het wel, de zittende ECB voorzitter kan hiermee het probleem vooruit blijven schuiven net zolang totdat hij/ zij weer vertrokken is. Maar de bubbel die ooit gaat barsten (hyper inflatie) word des te groter. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vermogensvernietiging die dit bij voorzichtige spaarders teweeg brengt.



Het klassieke model: lage rente is motivatie om te investeren + niet te sparen is volledig achterhaald. De lage rentes worden gebruikt om te beleggen in het snelle geld ipv in risicovolle business cases. En spaarders blijven sparen, de corona crisis is een goed voorbeeld waaruit blijkt dat we moeten sparen. Je kunt van het een op de andere moment in een jaar durende lockdown komen (horeca).



Frustrerend om te aanschouwen!