'Volkswagen overweegt beursgang van Porsche'

Volgens mij is het juist zo dat de gewone VOW-aandelen het stemrecht hebben. De preferente VOW3-aandelen hebben geen stemrecht, maar keren net iets meer dividend uit (€0,06 per jaar). Vanwege de lagere koers van de VOW3-aandelen is het dividendrendement aanzienlijk hoger.



Uit het jaarverslag 2019, p. 92:

'Preferred shareholders generally have no voting rights. However, in the exceptional case that they are granted voting rights by law (for example, when preferred share dividends were not paid in one year and not compensated for in full in the following year), each preferred share also grants the holder one vote at the Annual General Meeting. Furthermore,

preferred shares entitle the holder to a €0.06 higher dividend than ordinary shares (further details on this right to preferred and additional dividends are specified in Article 27(2) of the Articles of Association of Volkswagen AG).'



Er zijn ook VOW4 en VOW5 geweest, het lijkt erop dat dat ADR's waren en dat ze niet meer bestaan.



Overigens werd mij vorig jaar door ABN AMRO verteld dat zij alleen VOW3-aandelen en -optieklassen aanboden.