Tesla verlaagt prijzen van instapmodellen Model 3 en Model Y

vraag is natuurlijk, zijn de productiekosten lager geworden of voelen ze zich genoodzaakt vanwege de concurrentie. Ik vermoed het laatste.



Dit bedrijf doet er alles aan om de schone schijn op te houden:

- prijsverlagingen

- betalen met bitcoin

- openen fabrieken (o.a. India)

- battery day (zonder noemenswaardig nieuws)



Alles om de focus maar af te houden van de realiteit. De realiteit is dat dit een overgewaardeerd bedrijf is.