Air France-KLM sluit rampjaar 2020 af met verlies van 7,1 miljard euro

Klopt Stock-King24: duurt zeker 20 jaar (zonder tegenslag en veranderende wereld) voordat het terug betaald is (maak er maar 30 jaar van), verlies per medewerker 2020 €80.000.

Het trieste is dat veel kleine ondernemers nagenoeg niets krijgen, zij kunnen geholpen worden met bv €10.000 en kunnen dan weer vooruit, betalen dan 20 jaar belasting (KLM bij verlies en speciale regels nagenoeg niet).

Dit is de waanzin, velen vinden dit normaal of nodig!!! Nodig voor de economie, wanneer er geen KLM was, waren er 20 andere maatschappijen die op Schiphol vliegen. Begrijp mij niet verkeerd, heb zeker te doen met vele KLM medewerkers maar men moet wel nuchter blijven en iedereen gelijk helpen.

Voor DAF/Fokker enz. was geen geld nu kan alles.