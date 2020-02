Aanbiedingssite Groupon zegt producten vaarwel

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: Groupon

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Aanbiedingensite Groupon stopt met het aanbieden van producten en wil zich louter richten op uitjes. Dat meldde de Amerikaanse onderneming bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Groupon raamt de groeiende markt voor uitjes en ervaringen in de regio wereldwijd op meer dan 1 biljoen dollar, maar zegt daarbij gelijk dat deze markt zeer verdeeld is. Groupon heeft naar eigen zeggen als marktleider nog geen 1 procent in handen.

Ook de zwakke resultaten bij de Goods-divisie is voor het bedrijf reden afscheid te nemen van dit onderdeel. De wijziging moet dit jaar worden doorgevoerd, in eerste instantie in Noord-Amerika.

Groupon zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 met bijna een kwart dalen tot 612 miljoen dollar. De operationele winst viel een vijfde lager uit tot 84 miljoen dollar. De resultaten waren veel minder dan waar in doorsnee rekening werd gehouden.