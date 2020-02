Apple drukt stemming op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend lager gesloten. Apple verloor na een omzetwaarschuwing vanwege het nieuwe coronavirus. Toeleveranciers gingen in het kielzog van de maker van onder meer iPhones mee omlaag.

De leidende Dow-Jonesindex sloot na een lang weekend 0,6 procent lager op 29.232,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3370,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg vlak op 9732,74 punten. Maandag bleef Wall Street dicht.

Apple verloor 1,8 procent. De onderneming verwacht niet aan zijn eerder gestelde omzetprognose voor het lopende kwartaal te zullen voldoen. De vraag naar iPhones in China wordt geraakt door het virus. Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen.

Apple-toeleveranciers als Qualcomm, Broadcom, Qorvo en Skyworks Solutions verloren tot 2,6 procent aan beurswaarde. Chipfondsen als Intel en Applied Materials gingen tot 2,5 procent omlaag.

Aan het cijferfront opende supermarktconcern Walmart (plus 1,5 procent) de boeken. Daarbij vielen de vergelijkbare winkelverkopen in de feestdagenperiode zwakker uit dan verwacht. Levensmiddelenproducent Conagra Brands kwam met een winst- en omzetwaarschuwing voor het gehele boekjaar door een tegenvallende vraag. Het aandeel gaf dik 6 procent prijs.

Tesla won 7,3 procent aan beurswaarde, ondanks berichten over een mogelijk onderzoek door beurswaakhond SEC naar een financiering van de automaker in China.

Verder was Virgin Galactic, de ruimtevaartdivisie van miljardair Richard Bransons zakenimperium in trek. Het aandeel zette zijn opmars van de voorbije handelsdagen voort en won bijna 6 procent. Sinds december is de beurswaarde van de onderneming, die geld wil verdienen met ruimtetoerisme, verviervoudigd.

Winkelbedrijf Macy's verloor 3,6 procent nadat het van S&P's de junkstatus opgeplakt kreeg. De kredietbeoordelaar zette de nodige vraagtekens bij de effectiviteit van de door Macy's ingezette reorganisatie.

De euro was 1,0796 dollar waard tegen 1,0813 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 52,10 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 57,70 dollar per vat.