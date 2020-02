Cijfers Heijmans in teken stikstof en PFAS

Gepubliceerd op | Views: 858

AMSTERDAM (AFN) - Bij de publicatie van de jaarcijfers van bouwbedrijf Heijmans zal de aandacht vooral uitgaan naar de stikstof en PFAS-problemen. Die trekken een grote wissel op de bedrijvigheid in de bouwsector. Branchegenoot VolkerWessels stelde onlangs al dat de door de overheid aangekondigde oplossingen niet voldoende zijn. Heijmans opent donderdag de boeken.

Vorig jaar werd het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig verklaard. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

Bij de halfjaarcijfers in augustus gaf Heijmans aan nog geen last te hebben van de stikstof- en PFAS-problematiek. Wel was er toen al sprake van wat vertraging bij bepaalde projecten. Na het derde kwartaal waarschuwde de bouwer wel voor de impact op de omzet dit jaar als snelle maatregelen om de stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken uitblijven.

ING

Analisten van ING menen dat het orderboek van Heijmans relatief weinig risico's bevat in vergelijking met één of twee jaar geleden. Daar zou de leiding van Heijmans voor de korte termijn moed uit kunnen putten. Voor de komende jaren moet de groei wel uit de takken komen die zich onder meer met infrastructuur en bedrijfspanden bezighouden. Daar moeten de winstmarges de komende jaren bovendien omhoog. Die twee divisies kunnen dan de verwachte vertraging bij de woningbouw opvangen.

Het bouwbedrijf uit Rosmalen gaf eerder aan over heel dit jaar een iets lagere omzet te behalen. Een consensus van analisten die door persbureau Bloomberg werd verzameld gaat uit van een omzet van een kleine 1,6 miljard euro, wat op jaarbasis een geringe daling zou betekenen. De nettowinst komt volgens de kenners wel fors hoger uit op ruim 33 miljoen euro.

Omdat Heijmans het afgelopen jaar zijn schuldenlast heeft teruggebracht, staat het bedrijf er nu gezonder voor. Volgens kenners zou het zomaar kunnen dat Heijmans weer dividend zal gaan uitkeren. Daar stopte het bedrijf eerder mee omdat het zijn balans wilde versterken.