Beurzen Europa lager na omzetwaarschuwing Apple

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. De zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus laaiden op bij beleggers na een omzetwaarschuwing van Apple. De Amerikaanse technologiereus verwacht dat de vraag naar iPhones in China zal worden geraakt door de virusuitbraak in het land.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent lager op 625,43 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 962,83 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,8 procent.

Techbedrijven en Europese toeleveranciers aan de iPhone-maker werden lager gezet. Op het Damrak daalde chipmachinemaker ASML 0,8 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan de MidKap met verliezen tot 5 procent. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 4,5 procent en in Zürich daalde AMS 1,9 procent. STMicroelectronics ging 1,2 procent omlaag in Parijs.