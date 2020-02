Coronavirus overschaduwt handelsupdate AF-KLM

Op deze site is te zien dat de piek van het aantal nieuwe besmettingen op 5 februari was, met 3.900 nieuwe besmettingen op 1 dag. (de piek op 14 en 15 februari moet je daarbij buiten beschouwing laten want dat waren nagekomen vaststellingen van besmettingen als gevolg van een nieuwe vaststellingsmethode). Vandaag (18 feb.) zijn er slechts nog 1.900 nieuwe besmettingen bijgekomen.op onderstaande website is te zien dat ondertussen ruim 13.000 mensen ondertussen al weer volledig genezen zijn van het virus. Gisteren stond dat getal op 11.000 dus op dit moment genezen er per dag méér mensen dan dat er per dag nieuwe gevallen bijkomen. We zijn dus allang over de piek heen en over een maand of anderhalf is 75% van de mensen genezen en lezen we er niet veel meer over in de pers.