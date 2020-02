BAM aan de slag met Belgische gevangenis

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: België

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM gaat definitief aan de slag met de realisatie van een nieuwe gevangenis in België. De bouwer zette dinsdag zijn handtekening onder de overeenkomst. Naast het ontwerp en de bouw is BAM ook verantwoordelijk voor de financiering en het onderhoud. Met het project in Dendermonde, tussen Antwerpen en Gent, is een bedrag van 194 miljoen euro gemoeid.

De gevangenis moet plaats bieden aan 444 gevangenen. BAM zal na de bouw voor een periode voor 25 jaar het onderhoud verzorgen. Ook facilitaire diensten zoals de wasserette, afvalverwerking en catering zijn onderdeel van het contract.

De bouwwerkzaamheden starten in augustus dit jaar en zullen naar verwachting in oktober 2022 worden voltooid.