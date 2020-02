'Wall Street lager na omzetwaarschuwing Apple'

Gepubliceerd op | Views: 222

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting lager openen. De stemming word gedrukt door de omzetwaarschuwing van technologiegigant Apple vanwege de negatieve impact van het nieuwe coronavirus. Toeleveranciers van Apple en chipfondsen gaan daardoor een negatieve handelsdag tegemoet. Maandag bleef Wall Street dicht voor President's Day.

Apple liet weten niet aan zijn omzetprognose voor het lopende kwartaal te zullen voldoen omdat de vraag naar iPhones in China wordt geraakt door het virus. Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen, met als gevolg dat elders in de wereld tijdelijke tekorten aan iPhones zijn. Apple heeft veel toeleveranciers in China en het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht, aldus het bedrijf.

Apple staat voorbeurs behoorlijk in het rood, net als toeleveranciers als Qualcomm, Broadcom, Qorvo en Skyworks Solutions. Chipfondsen als Nvidia, Intel en Applied Materials stevenen eveneens af op een lager begin.

Walmart

Aan het cijferfront opende supermarktconcern Walmart de boeken. Daarbij vielen de vergelijkbare winkelverkopen in de feestdagenperiode zwakker uit dan verwacht. Ook de vooruitzichten vielen tegen. Walmart lijkt een lagere opening te krijgen. Levensmiddelenproducent Conagra Brands kwam met een winst- en omzetwaarschuwing voor het gehele boekjaar door een tegenvallende vraag en staat voor aanvang ook in de min.

Andere bedrijven die met resultaten kwamen, waren onder meer medisch technologieconcern Medtronic en verkoper van auto-onderdelen Advanced Auto Parts.

Overnames

Daarnaast was er overnamenieuws. Vermogensbeheerder Franklin Templeton neemt voor 4,5 miljard dollar zijn branchegenoot Legg Mason over. Tevens werd bekend dat investeerder Warren Buffett via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway een belang heeft genomen in supermarktketen Kroger ter waarde van 549 miljoen dollar.

Chemieconcern DuPont liet weten dat topman Marc Doyle wordt vervangen door Ed Breen, die tot medio vorig jaar aan het hoofd stond van de onderneming. Ook de financieel directeur wordt vervangen.

New York

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat bedrijvigheid in de industrie rond New York in februari sterker is gegroeid dan in januari.

De beurzen in New York lieten vrijdag een gemengd beeld zien, met zeer beperkte uitslagen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 29.398,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3380,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 9731,17 punten.