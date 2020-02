'Sterke omzetgroei en winst voor Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 1.690 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft in 2019 naar verwachting een fors hogere omzet behaald, vooral dankzij de grote onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook heeft het AEX-fonds naar verwachting een nettowinst in de boeken gezet tegen een verlies een jaar eerder. Galapagos komt donderdag met cijfers naar buiten.

Volgens een consensus van analistenschattingen bij persbureau Bloomberg komt de omzet uit op bijna 887 miljoen euro tegen 317,8 miljoen euro in 2018. Galapagos profiteert daarbij van de in juli vorig jaar gesloten samenwerkingsdeal met Gilead, onder meer gerelateerd aan het GLPG1690-programma en toegangsrechten tot het onderzoeksplatform van Galapagos. Bij die deal betaalde Gilead 'upfront' bijna 4 miljard dollar en investeert het bedrijf 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Gilead bezit inmiddels bijna 26 procent van Galapagos. Het Amerikaanse biotechnologieconcern heeft het recht om het belang uit te breiden tot 29,9 procent door middel van meerdere warrants.

Bij de nettowinst wordt door de kenners gepolst door Bloomberg in doorsnee een bedrag van ruim 273 miljoen euro voorspeld. Dat was in 2018 nog een verlies van meer dan 29 miljoen euro. Bij de operationele winst ligt de prognose van analisten op gemiddeld 308 miljoen euro. Dat was een min van 44,8 miljoen euro een jaar eerder.

Sterke opmars

In december diende Gilead een aanvraag in tot goedkeuring van het reumamedicijn filgotinib bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Galapagos kreeg vanwege de aanvraag een mijlpaalbetaling van 20 miljoen dollar van Gilead. Het was de eerste keer dat een door Galapagos ontwikkeld medicijn is ingediend ter goedkeuring in de Verenigde Staten. Voor filgotinib werden al aanvragen voor goedkeuring in de Europese Unie en Japan ingediend.

Vorige maand liet Galapagos weten zijn samenwerking met de Canadese branchegenoot Fibrocor op het vlak van fibrose uit te breiden. Daarbij neemt Galapagos ook een aandelenbelang in Fibrocor.

Het aandeel Galapagos is sinds begin vorig jaar aan een sterke opmars bezig op de beurs in Amsterdam door optimisme over het biotechbedrijf en gunstige onderzoeksresultaten. Volgens analisten wordt 2020 een belangrijk jaar voor Galapagos omdat dan goedkeuring wordt verwacht voor filgotinib in Europa, Japan en de VS.