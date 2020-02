Advies Vopak omlaag bij Credit Suisse

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse heeft zijn advies voor Vopak verlaagd naar neutral van outperform. Analisten van de Zwitserse bank zien weinig mogelijkheden voor het tankopslagbedrijf die de aandelenkoers de hoogte in zouden drijven.

De aandelen deden het in 2019 goed, menen de marktvorsers. Vopak vergrootte zijn capaciteit en verkocht olie-opslag die niet tot de kernactiviteiten behoorde. Ook was er onderliggende groei in de bezettingsgraad.

Het aandeel Vopak stond dinsdag rond 11.00 uur 2,9 procent lager op 50 euro.