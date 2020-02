Glencore gaat gebukt onder lage grondstoffenprijzen

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: grondstoffen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Grondstoffenhandelaar en mijnbouwer Glencore heeft in het afgelopen jaar zijn brutowinst flink zien afnemen. Het Zwitsers-Britse concern had last van lage prijzen voor grondstoffen. Daarnaast ligt de grootste handelaar in grondstoffen ter wereld onder het vergrootglas bij veel autoriteiten om steekpenningen en andere vormen van corruptie.

De aangepaste brutowinst bedroeg 11,6 miljard dollar. Dat was een daling van ruim een kwart ten opzichte van een jaar daarvoor. Een belangrijke reden voor de winstdaling was een afschrijving van 3 miljard dollar, als gevolg van de sluiting van meerdere mijnen. Zo deed Glencore de deuren dicht bij de kopermijnen in Congo en Zambia en zette een streep door een steenkoolonderdeel in Colombia. De omzet daalde tot 215 miljard dollar door de lagere prijzen van koper, zink en steenkool.

De Britse corruptiebestrijder Serious Fraud Office (SFO) kijkt momenteel of Glencore zich schuldig maakte aan omkopingspraktijken. In de Verenigde Staten wordt het Zwitsers-Britse concern onderzocht om corruptie in Afrika en Latijns-Amerika. Glencore gaf in zijn handelsupdate nog geen schattingen over de verwachte boetes.