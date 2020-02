'Beurshandel in teken omzetalarm Apple'

Gepubliceerd op | Views: 1.547

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met verliezen openen. Een omzetwaarschuwing van Apple zet de stemming onder druk. De Amerikaanse techreus verwacht dat de vraag naar iPhones in China zal worden geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land.

De Europese toeleveranciers van Apple en de chipbedrijven zullen naar verwachting onder druk komen te staan in navolging van de koersverliezen bij de Aziatische toeleveringsbedrijven. Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd en heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen. Dit heeft tot gevolg dat er ook elders in de wereld tijdelijke tekorten aan iPhones zijn.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in China is inmiddels gestegen tot 1868. Dat is een stijging van 95 ten opzichte van een etmaal eerder. Het aantal Chinese besmettingen nam toe met bijna 1900 gevallen tot 72.400. Daarmee lijkt het er volgens de autoriteiten op dat de groei van het aantal besmettingsgevallen nog steeds een dalende trend vertoont.

Kendrion

Op het Damrak opende Kendrion de boeken. De leverancier van elektromagnetische onderdelen had afgelopen kwartaal opnieuw last van handelsspanningen. Die drukten op de resultaten van onder andere automakers, die belangrijke klanten van het bedrijf zijn. Het bedrijf zag daardoor de omzet dalen en het nettoverlies toenemen.

Het in Amsterdam genoteerde Alumexx kwam ook met een handelsbericht. De producent van aluminium ladders wil in de eerste helft van dit jaar extra aandacht geven aan verdere groei in Duitsland. De resultaten over 2019 kan Alumexx nog niet uit de doeken doen, omdat het bedrijf nog geen geschikte boekhouder heeft kunnen vinden.

Overname Alstom

Aan het overnamefront meldde de Franse treinenbouwer Alstom overeenstemming te hebben bereikt met het Canadese Bombardier over een overname van diens treinentak. De overnameprijs kan oplopen tot 6,2 miljard euro. Eerder bevestigden beide bedrijven al dat er werd gepraat over een deal.

De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. De AEX-index eindigde vrijwel vlak op 629,17 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 975,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Wall Street was gesloten vanwege President's Day.

De euro was 1,0828 dollar waard tegen 1,0834 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 51,70 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 57,11 dollar per vat.