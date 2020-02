Alumexx richt zich op Duitse markt

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Duitsland

ETTEN-LEUR (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Alumexx wil in de eerste helft van dit jaar extra aandacht geven aan verdere groei in Duitsland. Dat meldde de producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt bij zijn handelsupdate. De resultaten over 2019 kan Alumexx nog niet uit de doeken doen, omdat het bedrijf nog geen geschikte boekhouder heeft kunnen vinden.

Alumexx heeft vorig jaar naar eigen zeggen zijn omzet sterk zien toenemen op de Duitse markt. Dat had het concern te danken aan hogere onlineverkopen. Alumexx wil dit momentum vasthouden door te investeren in betere leveringen en dienstverlening in Duitsland. In het tweede kwartaal van dit jaar krijgt de onderneming een extra logistiek centrum in handen, in de regio van Dortmund.

Op de thuismarkten in Nederland en België was de groei van Alumexx stabiel. In die markten heeft het bedrijf een goed netwerk van verkopers vergaard. De producten van Alumexx zijn overigens sinds kort beschikbaar op webwinkel fonQ.nl. Ook schreef de onderneming zich in voor het platform van Amazon, die binnenkort producten vanuit zijn Nederlandse website gaat leveren. Verder maakte het concern vorig jaar zijn entree op de Amerikaanse markt.

Alumexx bereikte daarnaast een deal met zijn samenwerkingspartner Batavia om klimmaterialen van merk JCB in Benelux en Duitsland exclusief te ontwikkelen en te leveren. Zo wordt er in de zomer van 2020 een complete nieuwe serie van telescoopladders aan het assortiment toegevoegd, aldus Alumexx.