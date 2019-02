AEX-index blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is maandag vrijwel gelijk aan de slotstand van voor het weekend de handel uitgegaan. Elders in Europa bleven graadmeters ook dicht bij huis. Beleggers namen een wat afwachtende houding aan in aanloop naar de voortzetting van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Verdere richting uit de Verenigde Staten ontbrak. Vanwege President's Day blijven de aandelenbeurzen in New York maandag dicht.

De AEX-index sloot de sessie nagenoeg vlak op 539,63 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 748,75 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt eindigde ook vlak. Parijs won 0,3 procent en Londen leverde op zijn beurt 0,3 procent in.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4,5 procent. Informatie- en dataleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap was maritiem dienstverlener Boskalis het best presterende fonds met een winst van 4,3 procent. Chipbedrijf BE Semiconductor (min 1,8 procent) stond onderaan.

Europa

Bij de kleinere bedrijven won Kiadis Pharma 4,4 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf houdt op 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dan wordt onder meer beslist over een voorstel voor het optuigen van een beschermingsconstructie tegen overnames.

Elders in Europa stonden onder meer autobedrijven onder druk. Zo gingen Volkswagen en Renault 1,2 procent omlaag. Het Amerikaanse ministerie van Handel noemde het importeren van auto's in een rapport een gevaar voor de staatsveiligheid. President Donald Trump heeft negentig dagen om te besluiten of hij tot importheffingen over wil gaan.

In Frankfurt maakte fintechbedrijf Wirecard een koerssprong van 15 procent, na een tijdelijk verbod op het nemen van shortposities. Daarmee kunnen beleggers op een koersdaling inzetten. RB (Reckitt Benckiser) steeg 4,6 procent in Londen na beter dan verwachte omzetcijfers. De fabrikant van onder meer condooms en medicatie deed vorig kwartaal vooral goede zaken met zijn gezondheidsdivisie.

De euro was 1,1312 dollar waard, tegen 1,1270 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 55,98 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper op 66,49 dollar per vat.