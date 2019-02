Kleine uitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen waren maandagmiddag nog op zoek naar een duidelijke richting. Beleggers namen een afwachtende houding aan in aanloop naar de voortzetting van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Verder is de aandelenmarkt op Wall Street een dag gesloten vanwege President's Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort voor 16.00 uur 0,2 procent hoger op 540,51 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 749,43 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent in. Londen noteerde nagenoeg vlak.

Verfconcern AkzoNobel ging aan kop in de Amsterdamse hoofdindex met een winst van 3,3 procent. Uitzender Randstad en staalbedrijf ArcelorMittal waren met een verlies van 1 procent de hekkensluiters.

Overnames

Bij de kleinere bedrijven dikte Kiadis Pharma 4,6 procent aan. Het biotechnologiebedrijf houdt op 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op de agenda staat onder meer een voorstel voor het optuigen van een beschermingsconstructie tegen overnames.

Stern Groep won 5,4 procent. Het autobedrijf is in exclusieve onderhandelingen met leasemaatschappij ALD Automotive Nederland over de verkoop van aandelen in SternLease.

Trump

Elders in Europa stonden onder meer autobedrijven onder druk. Zo gingen Volkswagen en Renault tot 1,7 procent omlaag. Het Amerikaanse ministerie van Handel noemde het importeren van auto's in een rapport een gevaar voor de staatsveiligheid. President Donald Trump heeft negentig dagen om te besluiten of hij tot importheffingen over wil gaan.

In Frankfurt maakte Wirecard een koerssprong van 15 procent. De Duitse marktwaakhond BaFin legde een tijdelijk verbod op het nemen van shortposities, waarmee beleggers op een koersdaling kunnen inzetten, in de aandelen van het fintechbedrijf.

Condooms

RB (Reckitt Benckiser) steeg 4,8 procent in Londen na beter dan verwachte omzetcijfers. De Britse fabrikant van onder meer condooms en medicatie deed vorig kwartaal vooral goede zaken met zijn gezondheidstak.

In Oslo stond Norwegian Air bijna 4 procent lager. Daarmee herstelde de prijsvechter weer iets van een eerdere min van wel 15 procent nadat de luchtvaartmaatschappij de prijs van een eerder aangekondigde aandelenemissie bekendmaakte. De aandelen worden met een forse korting te koop aangeboden.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1270 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 56,09 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper op 66,49 dollar per vat.