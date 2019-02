Gepubliceerd op | Views: 169

BONN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse marktwaakhond BaFin verbiedt beleggers een shortpositie in te nemen in Wirecard, een fintechbedrijf dat wordt verdacht van fraude. Door 'short' te gaan, speculeren beleggers op een koersdaling. Maar volgens de toezichthouder schaadt een te grillig koersverloop van het aandeel het vertrouwen in de aandelenmarkten.

Het aandeel Wirecard ging onlangs hard onderuit na berichten in de Britse zakenkrant Financial Times over vermeende fraude bij Wirecard. Een bestuurder zou documenten hebben vervalst voor dubieuze transacties. Autoriteiten in Singapore deden begin deze maand bovendien een inval bij een kantoor van het Duitse bedrijf. Wirecard zelf ontkent alle aantijgingen.

Duitse autoriteiten onderzoeken ook of er sprake is geweest van marktmanipulatie rond Wirecard. Aanklagers hebben volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung aanwijzingen dat een shortseller vooraf op de hoogte was van de publicatiedatum van de eerste Financial Times-berichten. Daarbij wordt ook een journalist van de Britse zakenkrant onderzocht, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in München weten.