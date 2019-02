'Aankoop pand NSI klein, maar logisch'

Gepubliceerd op | Views: 36

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van een kantoorpand in Leiden door vastgoedinvesteerder NSI vormt een kleine investering voor het bedrijf. Aangezien de firma al andere bezittingen in de buurt heeft, is de stap logisch om de aanwezigheid te vergroten en zo noodzakelijke schaalgrootte te bereiken. Dat schrijven analisten van ING in een rapport naar aanleiding van de transactie.

Vastgoedinvesteerder NSI heeft een kantoor- en laboratoriumgebouw in Leiden voor 5 miljoen euro gekocht van Genencor International. Dit dochterbedrijf van DuPont huurt hetzelfde pand vervolgens weer van NSI.

ING verwacht dat de investering na uitgaven voor renovatie van het pand een rendement van 6 a 7 procent zal hebben. Daarnaast is er een kans dat de huren nog stijgen.

De bank hanteert een buy-advies en koersdoel van 42 euro voor NSI. Het aandeel stond maandagochtend omstreeks 09.55 uur 0,7 procent hoger op 37,50 euro.