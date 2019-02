'No-deal' bestaat niet. Het is een methode om de 'No-dealers' in het Britse Parlement de wind uit de zeilen te nemen, tot kort voor 29 Maart. Want dan is de 'Back Stop' plotseling opgelost en heeft deze groep geen kans meer om zaken tegen te houden. Onderhandelen en Politiek is een fijn besnaard spel. Wij zijn op dit moment teveel gericht op 'What you see is what you get'.