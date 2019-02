'Licht hoger begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.027

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De beurshandel staat opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten en het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak begint de week relatief rustig. Ook is Wall Street maandag gesloten vanwege President's Day.

Bij de bedrijven staat Air France-KLM in de schijnwerpers. Volgens de Franse krant La Tribune kan KLM-baas Pieter Elbers mogelijk aanblijven als president-directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Andere media halen bronnen aan die benadrukken dat er nog geen akkoord is. Binnen het luchtvaartconcern lijkt al een tijdje een machtsstrijd aan de gang over de positie van de KLM-topman. Air France-KLM komt op woensdag met jaarresultaten naar buiten.

Het aandeel Aegon zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Credit Suisse verhoogde zijn aanbeveling voor de verzekeraar.

NSI

Vastgoedinvesteerder NSI heeft een kantoor- en laboratoriumgebouw in Leiden gekocht van Genencor International voor 5 miljoen euro. Dit dochterbedrijf van DuPont huurt hetzelfde pand vervolgens weer van NSI.

Autobedrijf Stern Groep is in exclusieve onderhandelingen met leasemaatschappij ALD Automotive Nederland over de verkoop van aandelen in SternLease. In december kondigde Stern aan de leaseportefeuille te willen verkopen omdat de groei achterblijft bij andere onderdelen.

Buitenland

Het Belgische Retail Estates is van plan zijn dividend te verhogen. De prognose voor de dividenduitkering gaat van 3,80 euro per aandeel naar 4,25 euro per aandeel. De waarde van de vastgoedportefeuille van het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf lag eind december op meer dan 1,5 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 13 procent.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 1 procent tot 539,62 punten en de MidKap won 0,8 procent tot 743,22 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,9 procent. Londen ging 0,6 procent vooruit. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 25.883,25 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,1310 dollar waard, tegen 1,1270 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 56,07 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder op 66,63 dollar per vat.