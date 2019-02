'Beleggingsonderzoek lijdt onder beursregels'

Dat wisten wij toch al.

Beursonderzoeken en analisten rapporten zijn achterhaald.



Het is tweet, tweet, tweet.



Soms is het voor eigen gewin en soms om je miljoenen volgers 1 kant op te sturen.



Onderzoeken hebben zin, als je ook durft dingen op te schrijven als de maatregelen die de overheid neemt, kritisch beschrijft in je onderzoek.

Verwijzingen naar gesprekken en maatregels waarbij omzet en winst onder druk komen te staan door geo politiek geleuter, dat kan iedereen.

Maar benoem de problemen en dat het schadelijk is voor bedrijf als voor de economie.



Maar ze mogen hun eigen nest niet bevuilen en dan krijg je een onderzoek waarvan kwaliteit achteruit gaat.