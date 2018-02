We kunnen zeuren wat we willen, maar wie gaat er hier voor een Chinees loontje werken? Handelsoorlogen zijn juist welkom, zodat er geen kans meer is dat multinationals lage-lonen landen gebruiken voor goedkope produktie... Dat alles duurder wordt is dan een feit. Daarmee komt de ware aard boven: uitbuiting van arbeiders en milieu. Alle prijzen moeten vereffend worden op basis van het BBP per persoon per land middels heffingen, zodat shoppen in een ander land niet meer zinvol is. Dat scheelt ook een hele hoop gesleep van goederen over deze aardkloot met de bijbehorende vervuiling.