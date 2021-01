Geen doorstart voor voormalige Blokker-winkels in België

MECHELEN (ANP/BELGA) - Het voormalige Blokker in België, dat de laatste maanden door het leven ging als Mega World, maakt geen doorstart. Volgens de curator van de failliete keten is er geen geschikte koper gevonden voor Mega World. Alleen een Duitse partij had nog een bod uitgebracht, maar dat was onvoldoende en bevatte te veel randvoorwaarden.

De keten met 119 filialen werd eind vorig jaar failliet verklaard. Mega World had meer dan 40 miljoen euro aan schulden. Door het bankroet verloren ongeveer 650 mensen hun baan. De winkelvoorraad wordt door de curatoren verkocht aan een Frans bedrijf. "Het gaat enkel om de handelswaren, niet om de inrichting van de winkels zoals rekken, kassa's of winkelmandjes. Daarvoor werken we nog aan een oplossing."

De Blokker-winkels in België werden eerder vorig jaar overgenomen door de Nederlander Dirk Bron. Justitie in België opende daarna een onderzoek naar de zakenman, gericht op mogelijke valsheid in geschrifte, valsheid in jaarrekeningen en misbruik in vennootschapsgoederen. In Nederland staat Bron terecht voor fraude rond handel in boxershorts en slippers, maar zelf weerspreekt hij alle beschuldigingen.