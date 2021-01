Eurogroep blijft achter steunbeleid staan

BRUSSEL (ANP) - De voortdurende coronacrisis met nieuwe varianten van het virus vergroten het risico dat het economisch herstel na de pandemie in de eurozone vertraging oploopt. Maar de ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep) zijn het eens dat een ​​ondersteunend begrotingsbeleid voor burgers en bedrijven noodzaak blijft, zei Eurogroepvoorzitter Paschald Donohoe na afloop van een videoconferentie.

De ministers, onder wie demissionair minister Wopke Hoekstra (deels), discussieerden over de economische en sociale gevolgen van de pandemie en spraken over de herstelplannen die ze vanaf de tweede helft van februari in Brussel kunnen indienen. De Europese Commissie zal ze binnen twee maanden beoordelen en dan hebben de ministers van Financiën nog een maand de tijd om de scenario's voor investeringen en hervormingen van hun collega's goed te keuren. Goedkeuring opent de deur naar geld uit Brussel uit het herstelfonds van 672,5 miljard euro.

"Die tijd is kort maar het is te doen", aldus EU-commissaris Paolo Gentiloni (economische zaken en financiën). De plannen moeten niet alleen nationaal tot groei en herstel leiden, maar "de som ervan een Europese toegevoegde waarde" geven, zei hij.