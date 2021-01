Picnic: avondklok zorgt voor derde minder capaciteit bij supers

AMSTERDAM (ANP) - De topman van onlinesupermarkt Picnic, Michiel Muller, verwacht dat er door een avondklok 30 tot 40 procent van de capaciteit van de supers wegvalt. "Als je om acht uur 's avonds moet stoppen, dan mis je de avondshift, kun je versproducten niet aanvullen en mis je uren. Wanneer moet je dat dan doen? Dat kan niet. Dus dat kost je capaciteit", aldus Muller, die ook in de rest van de logistieke keten problemen voorziet door een avondklok.

Een avondklok zorgt volgens Muller voor toenemende drukte in de winkels, omdat mensen hun boodschappen niet meer in de avond thuisbezorgd kunnen krijgen, maar ook voor impact op de omzet. "Thuisbezorgdmandjes zijn vier keer zo groot als de gemiddelde aankoop in een supermarkt", zegt hij. Ook verwacht Muller veel dichte tijdvakken, omdat "dezelfde hoeveelheid mensen in het bestaande aantal vakken gepropt moet worden".

Picnic zegt bij het ministerie van Economische Zaken een pleidooi te hebben gehouden voor de impact van een avondklok. "Als je die honderdduizenden mensen die elke dag laten thuisbezorgen, nu naar de supermarkt stuurt, dan ben je contraproductief bezig", aldus Muller. "Het besmettingsgevaar in de supermarkt is groter dan bij thuisbezorgen. Je verschuift de bewegingen."

Supermarktketen Albert Heijn laat weten niet vooruit te willen lopen op een eventuele avondklok, maar wel over de gevolgen ervan na te denken. Albert Heijn zegt eerst duidelijkheid te willen over de tijd waarop de avondklok geldt.