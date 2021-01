Wall Street dicht om Martin Luther King Day

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day. De rest van de week wordt op Wall Street wel gehandeld. De dag ter ere van de gelijknamige Amerikaanse dominee en politiek activist is sinds 1986 een officiële feestdag en valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van Kings geboortedag.

Mensen die voor de overheid werken hebben deze dag vrij. Lang niet alle bedrijven geven hun personeel vrijaf. Doorgaans zijn winkels en restaurants gewoon open, al is dat in crisistijd nu wel anders.

De verkorte beursweek staat vanaf dinsdag vooral in teken van de machtsoverdracht in de Verenigde Staten en de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus. Het cijferseizoen in de Verenigde Staten is vorige week begonnen, met resultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken. Deze week is het de beurt aan onder meer onlinevideodienst Netflix en chipmaker Intel en technologieconcern IBM.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies het lange weekend ingegaan. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 30.814,26 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 3768,25 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 12.803,93 punten.