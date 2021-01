VCP: Hans de Boer was bevlogen man

DEN HAAG (ANP) - Hans de Boer was een bevlogen man, zegt Nic van Holstein, voorzitter van vakbond Vakcentrale voor Professionals (VCP), over de overleden oud-voorman van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. "Met de coronacrisis wilde Hans de Boer er eendrachtig de schouders onder zetten. Het is vreemd om te beseffen dat hij er niet meer is", aldus Van Holstein.

"Binnen het sociaal overleg hebben we veel met elkaar te maken gehad", aldus van Holstein over De Boer.

In de nacht van zondag op maandag overleed De Boer aan een zware hersenbloeding van enkele dagen eerder, meldde VNO-NCW. De Boer, die in september 2020 afzwaaide als voorzitter, is 66 jaar geworden.