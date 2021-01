FNV wil NOW-steun in coronafonds stoppen

UTRECHT (ANP) - FNV wil dat de NOW-steun, die de overheid aan winkels betaalt als bijdrage aan de loonkosten, in een coronafonds wordt gestopt. Daaruit zou het personeel dan betaald moeten worden. Zo wordt voorkomen dat de ketens de steun voor andere zaken gebruiken en het personeel alsnog voor de kosten van de lockdown opdraait.

De vakbond ontving verschillende signalen dat winkels zeggen dat werknemers hun uren na de lockdown moeten inhalen of nu gedwongen worden vakantiedagen op te nemen. Het coronafonds dat de FNV voor ogen heeft zou dat tegen moeten gaan. Ook zouden daarmee mensen met een tijdelijk contract, die nu volgens de bond vaak worden ontslagen, in dienst kunnen worden gehouden. Mensen die niet in de winkels hoeven te zijn, blijven dan doorbetaald thuis. Verder wil FNV dat toeslagen doorbetaald blijven worden zodat mensen er niet in loon op achteruit gaan.

Branchevereniging INretail vindt het logisch dat mensen niet de toeslag krijgen voor werk in de avond of zondag als ze niet op die tijden werken. "Daardoor kan het salaris verschillen met wat mensen verwachten", beseft een woordvoerder de erop wijst dat het voor winkeliers ook zware tijden zijn en zij niet-noodzakelijke uitgaven zoveel mogelijk zullen beperken.

Bestellingen

Met de cao-partners, waar FNV niet toe behoort, heeft INretail afspraken gemaakt over verschillende zaken die tijdens de lockdown spelen. "Dan gaat het om lonen, maar ook flexibele inzet van mensen voor bijvoorbeeld het inpakken of bezorgen van bestellingen in webwinkels."

Na de lockdown roept FNV winkels op om niet in de avond en op zondag open te gaan. Daarmee moet het aantal reisbewegingen beperkt worden.