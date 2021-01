SER: Hans de Boer polderaar tegen wil en dank

DEN HAAG (ANP) - Hans de Boer, de oud-voorman van werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, was een "polderaar tegen wil en dank". Dat zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), in reactie op het plotselinge overlijden van De Boer.

Hamer zegt dat de SER "verslagen is door dit plotselinge bericht" en dat De Boer heel veel betekend heeft voor de polder. "Hij was een sociaal bewogen man, misschien wel meer dan zichtbaar was. Hij heeft in de SER ook altijd veel aandacht gehad voor de meer sociale onderwerpen, als kinderarmoede, sociale werkvoorzieningen, ontwikkelingssamenwerking voor kinderen, vrouwen naar de top en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een polderaar tegen wil en dank. Wij zullen hem erg missen."