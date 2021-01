Hoekstra 'geschokt en bedroefd' door overlijden Hans de Boer

DEN HAAG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is "geschokt en bedroefd" door het "veel te vroege" overlijden van Hans de Boer. Hij had afgelopen jaar veel contact met de voormalige werkgeversvoorman, die nauw betrokken was bij de steunpakketten voor door de coronacrisis getroffen ondernemers.

"We verliezen iemand die zich met grote betrokkenheid en passie inzette voor een beter Nederland", aldus Hoekstra. "Ik wens zijn familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies."