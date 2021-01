Den Haag reageert geschokt op overlijden Hans de Boer

DEN HAAG (ANP) - In politiek Den Haag wordt geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Hans de Boer. De voormalig voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW overleed in de nacht van zondag op maandag aan een hersenbloeding. Hij werd 66 jaar.

Premier Mark Rutte noemt De Boer "een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven. We gaan hem enorm missen."

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is "geschokt en bedroefd" door het "veel te vroege" overlijden van De Boer. "We verliezen iemand die zich met grote betrokkenheid en passie inzette voor een beter Nederland", aldus Hoekstra. "Ik wens zijn familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies."

Gulle lach

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zat de afgelopen jaren ook vaak met de Boer om tafel, niet alleen over de coronasteunpakketten maar ook over het zwaarbevochten pensioenakkoord. "Ik kende Hans als een humorvolle, markante en eigenzinnige persoonlijkheid. Ik heb altijd prettig met hem samengewerkt; ondanks verschillende standpunten verloor hij het algemeen belang nooit uit het oog."

Lodewijk Asscher, die in het vorige kabinet als minister van Sociale Zaken veel met De Boer te maken had, noemt het "verschrikkelijk nieuws. Hans was energiek, had het hart op de tong en was zeer oprecht betrokken", aldus Asscher.

D66-voorman Rob Jetten denkt "met plezier terug aan onze stevige gesprekken en humorvolle ontmoetingen. Een pittige discussie werd steevast afgesloten met een gulle lach". Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was De Boer "een kleurrijke voorman van de werkgevers die bij veel recente akkoorden betrokken is geweest". Het is "tragisch dat zo snel na de beëindiging van z’n loopbaan het definitieve afscheid volgde".