FNV-voorman Busker: De Boer was open, eerlijk en betrouwbaar

DEN HAAG (ANP) - "Open, eerlijk en betrouwbaar", zo omschrijft FNV-voorman Han Busker de plotseling overleden Hans de Boer, oud-voorzitter van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. "We hebben de afgelopen tijd in verschillende dossiers veel met elkaar opgetrokken, zoals de pensioendiscussie en de steunpakketten voor corona. Daarin hebben we elkaar weten te vinden", aldus Busker.

"De Boer was een stevige onderhandelaar die soms ook ongenuanceerde uitspraken kon doen, waardoor hij onderhandelingen op scherp zette. Maar dat paste bij zijn karakter", aldus Busker. "Hij was ook oplossingsgericht, open, eerlijk en betrouwbaar. Als je een afspraak had gemaakt, dan kwam hij die ook na. Ondanks dat we op heel veel fronten verschillende opvattingen hadden, was het wel een goed mens. We hadden een open lijn en konden eerlijk naar elkaar toe zijn, dat heb ik altijd zeer gewaardeerd."

De FNV-voorzitter zegt dat het als een schok komt dat iemand die eigenlijk zou gaan genieten van het leven, dat nu ineens niet meer kan gaan doen. De Boer overleed in de nacht van zondag op maandag aan de gevolgen van een zware hersenbloeding enkele dagen eerder, aldus VNO-NCW. De Boer, die in september 2020 afzwaaide als voorzitter, werd 66 jaar.