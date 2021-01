CNV: Hans de Boer was prettige onderhandelaar

DEN HAAG (ANP) - Vakbond CNV reageert "geschokt" op het overlijden van Hans de Boer, oud-voorzitter van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt De Boer een "prettige onderhandelaar".

"De Boer was een constructieve gesprekspartner in de polder. Een man die hield van het maatschappelijk debat. Stevig op de inhoud, maar altijd met oog voor zijn gesprekspartners. Een prettige onderhandelaar waar we de afgelopen jaren goed mee hebben samengewerkt", aldus Fortuin. "Het is triest dat hij, juist nu hij zou genieten van een welverdiend pensioen, zo vroeg is overleden."

De Boer overleed maandag op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.