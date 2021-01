Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer plotseling overleden

DEN HAAG (ANP) - Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW bekendgemaakt. De besturen en de medewerkers van VNO-NCW en zusterorganisatie MKB-Nederland laten weten "geschokt en vol verdriet over zijn plotselinge overlijden" te zijn.

De Boer was sinds 2104 voorzitter van de werkgeverskoepel. Hij vertrok in september bij VNO-NCW en droeg het stokje over aan Ingrid Thijsen. Die zou hem eigenlijk in het voorjaar al opvolgen maar vanwege de coronacrisis bleef De Boer enkele maanden langer aan. Tussen 1997 en 2003 was De Boer voorman van MKB-Nederland, dat later zou samengaan met VNO-NCW.

Thijssen noemt De Boer iemand "die het hart zo ontzettend op de juiste plaats had zitten". "Hij was sociaal betrokken, rechtdoorzee, creatief en hij heeft zich jarenlang met een groot gevoel voor humor en enorme overgave ingezet voor het ondernemerschap in Nederland." Ook voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof herinnert zich De boer als "een fantastische collega".